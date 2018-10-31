Около 4 тысяч орловцев заболели ОРВИ
Больше половины из них – дети до 14 лет
Около 4 тысяч орловцев заболели ОРВИФото: Архив "КП"
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В Орловской области ОРВИ заболели 4012 человек. Такие данные за период с 22 по 28 октября приводит региональное управление Роспотребнадзора. Из общего числа заболевших 61,3 % составляют дети младше 14 лет.
Пока ни одного случая заболевания гриппом в регионе не зарегистрировано. Заболеваемость ОРВИ среди орловцев разных возрастов находится на неэпидемическом уровне.
В свою очередь, на Орловщине продолжается вакцинация против гриппа. К 26 октября прививки сделали более 200 тысяч человек.