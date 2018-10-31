Орловский спортсмен вернулся с Чемпионата мира по настольному теннису с серебряной медалью
Соревнования прошли в Словении для участников с поражением опорно-двигательного аппарата
Фото с сайта "Орел-спорт"
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На днях из Словении с Чемпионата мира по настольному теннису вернулся орловский спортсмен Юрий Ноздрунов. В копилку наград он привез с соревнований серебряную медаль.
Как сообщает портал «Орел-спорт», на Чемпионате состязались спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего участие приняли 16 лучших теннисистов по всемирному рейтингу.
Орловец Юрий Ноздрунов выступил среди спортсменов 9 класса. На турнире он провел пять поединков. В финале спортсмен со счетом 0:3 уступил своему сопернику Лоуренсу Девосу, действующему паралимпийскому чемпиону из Бельгии.