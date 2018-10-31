За хранение «синтетики» орловцу грозит уголовное наказание
В Орле 39-летнего местного жителя стражи порядка поймали с поличным с наркотиками на руках. Мужчину задержали на одной из улиц города. Полицейским сообщили, что неподалеку от жилого дома могут находиться закладки с запрещенным веществом.
- В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий информация подтвердилась. Наркотик, изъятый у орловца, был отправлен на экспертизу. Мужчина хранил при себе 1,26 грамма синтетического наркотика, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.