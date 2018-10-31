2018-10-31T09:12:46+03:00
Общество

Орловцы почтили память жертв политических репрессий

Митинг прошел в Медведевском лесу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Во вторник, 30 октября, орловцы почтили память жертв политических репрессий 1930-1950 годов. Митинг состоялся в Медведевском лесу на окраине Орла у гранитного монолита.

На этом месте захоронены останки 157 политзаключенных. Они были пленниками Орловской тюрьмы. 11 сентября 1941 года этих людей расстреляли.

В мероприятии памяти приняли участие родственники репрессированных, члены регионального отделения Общероссийской общественной благотворительной организации инвалидов – жертв политических репрессий, представители власти.

Кроме того, в этот же день орловцы также возложили цветы к памятникам генералу Горбатову и авиаконструктору Поликарпову. Они также пострадали в годы сталинских репрессий.

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