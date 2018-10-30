Обустройство парковки на улице 7-го Ноября в Орле временно приостановили

СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-30T15:44:26+03:00

Жильцы соседнего дома не знали о запланированных работах и выступили против стройки

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Работы по обустройству парковочной зоны в районе дома № 45 по улице 7-го Ноября в Орле временно приостановили. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Парковочный карман стали обустраивать здесь в субботу, 27 октября. Но жильцы соседнего дома выступили против стройки, сославшись на то, что часть зоны с ремонтом заняла общедомовую территорию, а согласия на производство работ они не давали.

По сообщению властей, работы были остановлены сразу же после получения информации о том, что территория будущей стоянки попадает на земельный участок, сопряженный с домом. Но по документам зона парковки будет расположена на территории улично-дорожной сети. Сейчас работы согласовываются с ГИБДД.