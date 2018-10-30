Обустройство парковки на улице 7-го Ноября в Орле временно приостановили
Работы по обустройству парковочной зоны в районе дома № 45 по улице 7-го Ноября в Орле временно приостановили. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Парковочный карман стали обустраивать здесь в субботу, 27 октября. Но жильцы соседнего дома выступили против стройки, сославшись на то, что часть зоны с ремонтом заняла общедомовую территорию, а согласия на производство работ они не давали.
По сообщению властей, работы были остановлены сразу же после получения информации о том, что территория будущей стоянки попадает на земельный участок, сопряженный с домом. Но по документам зона парковки будет расположена на территории улично-дорожной сети. Сейчас работы согласовываются с ГИБДД.