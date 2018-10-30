Орловские власти рассмотрят вопрос оборудования пешеходных переходов вблизи школ
На внеочередной комиссии по безопасности дорожного движения орловские власти обсудят вопрос оборудования пешеходных переходов вблизи учреждений образования. Оно запланировано на конец ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, ранее факт отсутствия пешеходных переходов, искусственных неровностей, дорожных знаков, мигающих светофоров и ограждений вблизи двух образовательных учреждений обнаружили орловские активисты. В ходе мониторинга, проведенного ими, оказалось, что дороги совершенно не оборудованы для детей вблизи Детской хоровой школы на улице 7-го Ноября и Центра детского творчества № 2 на улице Пугачева.
Так как с каждым днем на улице темнеет все раньше, пешеходные переходы вблизи мест занятия детей необходимо оборудовать в кратчайшие сроки.