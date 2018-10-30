Орловские власти рассмотрят вопрос оборудования пешеходных переходов вблизи школ

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-30T13:34:21+03:00

Эта тему вынесут на повестку дня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения

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На внеочередной комиссии по безопасности дорожного движения орловские власти обсудят вопрос оборудования пешеходных переходов вблизи учреждений образования. Оно запланировано на конец ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее факт отсутствия пешеходных переходов, искусственных неровностей, дорожных знаков, мигающих светофоров и ограждений вблизи двух образовательных учреждений обнаружили орловские активисты. В ходе мониторинга, проведенного ими, оказалось, что дороги совершенно не оборудованы для детей вблизи Детской хоровой школы на улице 7-го Ноября и Центра детского творчества № 2 на улице Пугачева.

Так как с каждым днем на улице темнеет все раньше, пешеходные переходы вблизи мест занятия детей необходимо оборудовать в кратчайшие сроки.