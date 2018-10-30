Орловец угнал у знакомого машину и угодил на ней в ДТП
Владелец автомобиля узнал о преступлении только через продолжительное время
Орловец угнал у знакомого машину и угодил на ней в ДТПФото: Архив "КП"
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В городе Мценске Орловской области полицейские раскрыли угон иномарки «Киа», совершенный во дворе многоквартирного дома.
32-летний орловец похитил ключи от машины у своего знакомого, когда тот отвлекся. На иномарке мужчина уехал в город, но не справившись с управлением, угодил на ней в ДТП, а затем скрылся. Сам владелец только спустя продолжительное время обнаружил, что стал жертвой преступления.
- В отношении амчанина, ранее уже привлекавшегося к ответственности, было возбуждено новое уголовное дело по статье 166 УК РФ. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.