2018-10-30T12:39:07+03:00
Общество

В нескольких домах в Орле до сих пор нет отопления

Власти ведут разъяснительную работу с УК
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В нескольких домах в Орле до сих пор нет отопленияВ нескольких домах в Орле до сих пор нет отопленияФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Отопительный сезон для нескольких домов в Орле так и не наступил. Причины тому – разные.

Так, например, в домах по улице Латышских стрелков из-за аварийной ситуации потребовался ремонт квартальной котельной. Сейчас, как сообщает пресс-служба мэрии, работы почти завершены. 2 ноября в этих домах запланирован пробный пуск котла.

Совершенно иная проблема настигла дома № 4 по улице Грановского и № 11 на улице Достоевского. Здесь тепла в квартирах нет из-за несвоевременной обработки стояков. По обещанию властей, после проведения разъяснительной работы, ситуация разрешится в ближайшее время.

Наконец, дом № 2а по улице Льва Толстого подключен к теплоносителю. Ранее в нем также проводилась замена изношенных котлов.

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