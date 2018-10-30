За сутки на дорогах Орловщины никто не пострадал
Всего инспекторы ГИБДД зафиксировали 17 ДТП
За сутки на дорогах Орловщины никто не пострадалФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За минувшие сутки на дорогах Орловской области никто не пострадал. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России. Всего было зарегистрировано 17 ДТП.
Кроме того, за ночь орловские инспекторы ГИБДД в рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям поймали двоих автомобилистов с признаками алкогольного опьянения. Оба водителя отказались пройти медицинское освидетельствование.
- В отношении данных лиц были составлены административные материалы по статье 12.26 КоАП РФ, - сообщает орловская Госавтоинспекция.