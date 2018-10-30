СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-30T12:19:24+03:00

За сутки на дорогах Орловщины никто не пострадал Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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За минувшие сутки на дорогах Орловской области никто не пострадал. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России. Всего было зарегистрировано 17 ДТП.

Кроме того, за ночь орловские инспекторы ГИБДД в рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям поймали двоих автомобилистов с признаками алкогольного опьянения. Оба водителя отказались пройти медицинское освидетельствование.

- В отношении данных лиц были составлены административные материалы по статье 12.26 КоАП РФ, - сообщает орловская Госавтоинспекция.