2018-10-30T12:19:24+03:00
Общество

За сутки на дорогах Орловщины никто не пострадал

Всего инспекторы ГИБДД зафиксировали 17 ДТП
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За сутки на дорогах Орловщины никто не пострадалЗа сутки на дорогах Орловщины никто не пострадалФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За минувшие сутки на дорогах Орловской области никто не пострадал. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России. Всего было зарегистрировано 17 ДТП.

Кроме того, за ночь орловские инспекторы ГИБДД в рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям поймали двоих автомобилистов с признаками алкогольного опьянения. Оба водителя отказались пройти медицинское освидетельствование.

- В отношении данных лиц были составлены административные материалы по статье 12.26 КоАП РФ, - сообщает орловская Госавтоинспекция.

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