Орловские следователи и воспитанниками подшефной школы-интерната присоединились к акции «Живи, лес!»

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-29T15:46:04+03:00

В ее рамках на Кривцовских высотах высадили молодые деревья

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В Орловской области сотрудники регуправления Следственного комитета вместе с воспитанниками подшефной школы-интерната приняли участие в экологической акции «Живи, лес!». В ее рамках на Кривцовских высотах высадили молодые деревья.

Участниками мероприятия стали и сестры Троицкого Оптина женского монастыря города Болхова, учащиеся православной гимназии, поисковики и студенты. Локацией для проведения акции стал Болховский район – место неподалеку от Кривцовского мемориала.

- В начале мероприятия был отслужен молебен по погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны на Кривцовских высотах. Также в память о павших героях посадили 39 исторических дубков – саженцев от дуба Св. Иоанна Кронштадтского из Санкт-Петербурга, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.