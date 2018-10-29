2018-10-29T11:56:28+03:00
Общество

30 октября орловцы почтут память жертв политических репрессий

Траурная панихида состоится у памятника на окраине Медведевского леса
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В память о погибших в годы массовых политических репрессий 30 октября в Орле пройдут траурные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в День памяти и скорби орловцы возложат цветы к памятнику Генералу Горбатову, памятнику авиаконструктору Поликарпову и к Памятнику жертвам политических репрессий на окраине Медведевского леса.

Желающие почтить память погибших будут собираться в 10 утра возле гостиницы «Русь», на остановках «Родина» и «Микрорайон». Траурная панихида и возложение цветов у Памятника жертвам политических репрессий на окраине Медведевского леса начнется в 11 утра.

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