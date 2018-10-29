На орловской трассе опрокинулась автоледи на «Киа»

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-29T10:59:39+03:00

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Водитель на «Киа-Рио» улетела в кювет на автодороге «Калуга-Орел» в воскресенье вечером, 28 сентября. ДТП произошло в районе 142 километра трассы. Автомобиль съехал с левой обочины и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель и 16-летняя пассажирка получили травмы. На скорой помощи они были доставлены в БУЗ «Болховская ЦРБ». После осмотра и оказания медицинской помощи их отпустили, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.