2018-10-27T17:00:00+03:00
Происшествия

На трассе под Орлом пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в дорожный знак и опрокинулся

Мужчине назначили амбулаторное лечение
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На трассе под Орлом пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в дорожный знак и опрокинулсяНа трассе под Орлом пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в дорожный знак и опрокинулсяФото: Архив "КП"
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Сегодня поздно ночью, примерно в 02:45, на трассе «Орел-Калуга» произошло ДТП. 24-летний водитель «ВАЗ-2110» врезался в дорожный знак, из-за чего автомобиль опрокинулся. Авария произошла в районе 203 километра автодороги.

- По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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