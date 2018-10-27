СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-27T17:00:00+03:00

На трассе под Орлом пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в дорожный знак и опрокинулся Фото: Архив "КП"

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Сегодня поздно ночью, примерно в 02:45, на трассе «Орел-Калуга» произошло ДТП. 24-летний водитель «ВАЗ-2110» врезался в дорожный знак, из-за чего автомобиль опрокинулся. Авария произошла в районе 203 километра автодороги.

- По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.