2018-10-25T10:52:02+03:00
Общество

Победителями и призерами региональных конкурсов, посвященных Тургеневу, стали 143 орловца

На торжественной церемонии награждения им вручили дипломы и памятные подарки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Победителями и призерами региональных конкурсов, посвященных 200-летнему юбилею Ивана Тургенева, стали 143 орловца. Об этом сообщает портал Правительства Орловской области.

Торжественная церемония награждения состоялась вчера, 24 октября, в рамках Фестиваля «Тургеневская осень» во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Участникам вручили дипломы и памятные подарки.

Фото с сайта облправительства

Фото с сайта облправительства

Победителями регионального конкурса проектных и исследовательских работ, посвящённого жизни и творчеству Тургенева, стали орловские школьницы Ульяна Попова и Юлия Андреева. На межрегиональном конкурсе на лучшую методическую разработку победителями признаны Светлана Лукаш из Орловской православной гимназии и Эльвира Талецкая из новгородской школы.

В региональном конкурсе школьных сочинений-эссе «Мой Тургенев» победили старшеклассницы Дарья Геращенко из школы № 29, Ольга Вагнер из Орловской православной гимназии и Кристина Лукина из школы № 10. Победу в региональном конкурсе иллюстраций к произведениям Тургенева одержали орловчанки Виктория Касенкова, Мария Белоконь и Никита Гулякин.

Победителями регионального конкурса «Любители русской словесности» стали ученики орловских школ Екатерина Ольхова, Юлия Гуркина, Евгения Глазкова и Алина Баринова из Богодуховской средней школы. На региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений – 2018 победили Дарья Полякова и Дарья Коваль из Корсаковской средней школы, Ани Мирзоян из орловской гимназии № 16 и Юлия Андреева из ливенского Лицея.

Кроме того, для всех участников церемонии творческим подарком стали выступления воспитанников Орловской детской школы искусств имени Кабалевского и Дворца пионеров и школьников имени Гагарина. В холле перед актовым залом работала выставка работ лауреатов регионального конкурса иллюстраций к произведениям Тургенева, а также выставка произведений писателя и литературы, посвященной его творчеству, из фондов бунинской библиотеки.

Фото с сайта облправительства

Фото с сайта облправительства

Фото с сайта облправительства

Фото с сайта облправительства

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