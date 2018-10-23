«Взрослую» поэзию Елены Благининой обсудят на заседании клуба «Орловский библиофил»

СЕГОДНЯ 18:37 2018-10-23T18:37:55+03:00

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К 115-летию со дня рождения известного детского писателя Елены Благининой состоится очередное 294-е выездное заседание клуба «Орловский библиофил». Встреча пройдет в Музее писателей-орловцев в пятницу, 26 октября.

На мероприятии читатели обсудят «взрослую» поэзию нашей землячки. Она почти не известна широкому кругу читателей. Ее произведения были опубликованы лишь недавно в книге: «Елена Благинина Стихотворения. Воспоминания. Письма» три года назад, в 2015 году. Примечательно в ней то, что поэзия насыщена православными, литургическими образами.

Кроме того, вниманию участников встречи будут представлены редкие документы и книги поэтессы из фонда орловского литературного музея Ивана Тургенева.

Мероприятие начнется днем, в 15 часов.

Адрес: улица Тургенева, 13.