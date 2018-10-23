2018-10-23T09:24:10+03:00
Общество

В Орле выберут «Мастера настроения» и «Служителя Гиппократа»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодые лица города – 2018»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле выберут «Мастера настроения» и «Служителя Гиппократа»В Орле выберут «Мастера настроения» и «Служителя Гиппократа»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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22 октября стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Молодые лица города Орла — 2018». В нем примут участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, официально проживающие в Орле.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для того, чтобы участвовать, конкурсанту нужно собрать информацию о его достижениях, свою характеристику, подписанную руководителем организации или учебного заведения, а также резюме, отзывы, публикации, копии документов о профессиональном образовании.

В конкурсе заявлены 14 номинаций: «Мастер настроения», «Сыны Отечества», «Ласковый дом», «Сила духа», «Свет знаний», «Служители Гиппократа», «Мастер пера», «Альма матер», «Доброе сердце», «Хранители времени», «Олимпийская надежда», «На пути к Олимпу», «Гордость орловского спорта», «Спортивное совершенство».

Подать заявку и принести документы можно будет до 3 декабря включительно по адресу: улица Ленина, 15 (кабинет 11).

Имена победителей по каждой из номинаций озвучат 19 декабря на официальной церемонии награждения. Лучшие из лучших получат грамоты и материальное поощрение.

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