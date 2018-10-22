СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-22T16:51:22+03:00

По сценарию, силовики предотвратили взрыв и освободили заложников

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В Орловской области прошли антитеррористические учения. По сценарию, силовики предотвратили взрыв и освободили заложников.

Действия отработали на одном из предприятий в Ливенском районе. Сценарий такой – вооруженные лица запланировали взрыв емкостей с ядовитой жидкостью, а также взяли в заложники сотрудников фирмы. Переговоры успеха не принесли и Оперативный штаб принял решение проводить контртеррористическую операции.

- В мероприятиях было задействовано около 250 сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, УФСИН, органов федеральной исполнительной власти, местного самоуправления, войсковых частей, Роспотребнадзора, аварийно-спасательных служб, а также свыше 30 единиц техники, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.