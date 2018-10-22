2018-10-22T15:16:47+03:00
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4 ноября орловцев приглашают на «Ночь искусств» в литературные музеи

Гостей ждут интересные рассказы о жизни и творчестве писателей и чтения стихотворений
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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4 ноября орловцев приглашают на «Ночь искусств» в литературные музеи4 ноября орловцев приглашают на «Ночь искусств» в литературные музеи
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4 ноября орловцев приглашают на «Ночь искусств» в литературные музеи. В этом году в акции принимают участие три дома: музей Бунина, музей писателей-орловцев, дом Грановского.

Праздничные мероприятия начнутся в Доме Грановского с 18 часов. Вниманию гостей будет представлена лекция об иллюстрациях к произведениям Николая Лескова. Писатель был убежден, что народ должен дорожить иллюстрациями крупных литературных мастеров, а «образованным людям в этом народе следует знать, что относится ко всем попыткам представить известное произведение в лицах и обстановке».

Часом позже, в 19 часов гостей ждут в музее Бунина. На литературном вечере прочтут стихотворения и отрывки из воспоминаний писателя, покажут документальный фильм о нобелевских днях, и познакомят с уникальными экспонатами периода жизни Ивана Бунина во Франции.

В заключение свои двери распахнет музей писателей-орловцев. Мероприятие там начнется в 8 часов. Вечер решено было посвятить великим русским поэтам Пушкину, Тютчеву и Фету.

Адреса музеев:

Дом Грановского - улица 7-го Ноября, 24;

Музей Бунина - переулок Георгиевский, 1;

Музей писателей-орловцев - улица Тургенева, 11.

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