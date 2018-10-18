2018-10-18T15:29:32+03:00
Общество

Общегородской субботник состоится в Орле 20 октября

Каждый желающий может присоединиться к осенней уборке
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Администрации ОрлаФото: пресс-служба Администрации Орла
Изменить размер текста:

В грядущую субботу, 20 октября, в Орле состоится общегородской субботник. Присоединиться к уборке и сделать город чище может любой желающий.

- По планам, в осеннем субботнике участие примут тысячи жителей города: это учащиеся, трудовые коллективы разных организаций, общественники. Начнется уборка в 9 утра, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

В каждом из четырех районов областного центра намечен свой план уборки. Горожане приведут в порядок скверы, детские площадки, территории у памятников и другие места массового скопления людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев попросили не складировать габаритный мусор на контейнерных площадках
В Орле подвели промежуточные итоги проверок общественного транспорта
В Болховском микрорайоне Орла заложили фундамент детсада
Орловские самбистки привезли награды с Всероссийского турнира
Более 8 тысяч гектаров свеклы убрали в Ливенском районе Орловской области
Пятерых человек эвакуировали орловские спасатели при пожаре в одной из квартир в Глазуновке
Орловцы узнают о реформе крепостного права на выставке в краеведческом музее
60-летний мужчина погиб при пожаре в квартире в орловской глубинке
На 2019 год федеральная казна выделит Орловской области свыше 12 миллиардов рублей
В городе Мценске Орловской области перезахоронили останки неизвестного солдата Красной Армии
В Central Park открылся «Дом с привидениями»
Уголовное дело завели на орловца за публикацию экстремистских призывов в соцсетях
Под Орлом водитель на «Ниве» устроил ДТП с культиватором
К зимнему сезону на Орловщине готовят железную дорогу
В Орле из-за звонка о бомбе эвакуировали школу
Жители Орловщины выбрали народного участкового
Орловский музей коллекционных кукол приглашает на чаепитие под «Унесенных ветром»
Орловские коммунальщики готовятся к зиме
В Орле маршрутка столкнулась с фурой
На площади 8 квадратных метров сгорело сено в хозпостройке под Орлом
Воспитанники орловского детского сада надели автомобилистам «волшебные очки»