Общегородской субботник состоится в Орле 20 октября

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-18T15:29:32+03:00

Каждый желающий может присоединиться к осенней уборке

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В грядущую субботу, 20 октября, в Орле состоится общегородской субботник. Присоединиться к уборке и сделать город чище может любой желающий.

- По планам, в осеннем субботнике участие примут тысячи жителей города: это учащиеся, трудовые коллективы разных организаций, общественники. Начнется уборка в 9 утра, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

В каждом из четырех районов областного центра намечен свой план уборки. Горожане приведут в порядок скверы, детские площадки, территории у памятников и другие места массового скопления людей.