2018-10-18T10:27:15+03:00
Общество

На 2019 год федеральная казна выделит Орловской области свыше 12 миллиардов рублей

Для этого потребуется заключить 31 соглашение с федеральными министерствами и ведомствами
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На 2019 год федеральная казна выделит Орловской области свыше 12 миллиардов рублейНа 2019 год федеральная казна выделит Орловской области свыше 12 миллиардов рублейФото: Архив "КП"
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На днях чиновники на заседании комитета по экономической политике обсудили план развития Орловской области на будущий 2019 год. Проблему недостатка рабочих мест и оттока из региона молодых кадров власти предлагают решить активным участием в федеральных целевых программах и привлечением инвестиций.

Так, например, в грядущем году из 42 госпрограмм Орловская область примет участие в 19. В двух программах «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса» напрямую участвуют промышленные предприятия региона.

По сообщению Орловского облсовета, на 2019 год федеральная казна выделит региону 12,05 миллиардов рублей. Субсидии федерального бюджета составляют 2107,7 миллионов рублей. Для их получения потребуется заключить 31 соглашение с федеральными министерствами и ведомствами.

Особый акцент при формировании плана развития Орловской области чиновники сделали на реализации национальных проектов, обозначенных в Майском указе Президента страны.

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