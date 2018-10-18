СЕГОДНЯ 08:22 2018-10-18T08:57:33+03:00

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В Орле из-за звонка о бомбе эвакуировали школу. К счастью, сообщение оказалось ложным.

Все произошло накануне, вечером 17 октября. В школу №21 города Орла, которая расположена на улице Игнатова, позвонил неизвестный и сообщил, что в здании находится взрывное устройство. Учащиеся, педагоги и работники учебного учреждения были эвакуированы, на место немедленно выехали представители спецслужб.

- По результатам обследования, опасных предметов в здании обнаружено не было, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время личность "шутника" установлена. Отметим, что звонивший выбрал не лучшее время для такой "шутки": в среду прогремел взрыв в одном из колледжей города Керчь в республике Крым, два десятка человек погибло, еще десятки пострадали.