Орловский житель спрятал у себя в сарае 380 граммов конопли
Он собрал дикорастущий наркотик для личного употребления
Орловский житель спрятал у себя в сарае 380 граммов коноплиФото: Архив "КП"
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33-летний житель деревни Грязное Верховского района Орловской области спрятал у себя в растительный наркотик. Подвешенные к балкам высушивающиеся растения в хозпостройке обнаружили сотрудники полиции.
- Проведенное исследование показало, что изъятое – наркосодержащее растение, конопля общим весом около 380 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Мужчина откровенно признался, что некоторое время назад увидел дикорастущую коноплю и сорвал ее, чтобы приготовить для личного употребления.
В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.