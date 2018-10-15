СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-15T13:56:38+03:00

Орловский житель спрятал у себя в сарае 380 граммов конопли Фото: Архив "КП"

Он собрал дикорастущий наркотик для личного употребления

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33-летний житель деревни Грязное Верховского района Орловской области спрятал у себя в растительный наркотик. Подвешенные к балкам высушивающиеся растения в хозпостройке обнаружили сотрудники полиции.

- Проведенное исследование показало, что изъятое – наркосодержащее растение, конопля общим весом около 380 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Мужчина откровенно признался, что некоторое время назад увидел дикорастущую коноплю и сорвал ее, чтобы приготовить для личного употребления.

В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.