2018-10-15T11:22:42+03:00
Происшествия

В Орловской глубинке водитель без прав слетел с дороги и врезался в дерево

Молодой человек и его пассажир госпитализированы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской глубинке водитель без прав слетел с дороги и врезался в дерево. Молодой человек и его пассажир госпитализированы.

ДТП произошло в воскресенье, 14 октября, около шести часов утра. 21-летний парень, не имея права управления автомобилем, ехал за рулем «Лады Приоры» по автодороге «Ливны-Верховье» в сторону райцентра Ливны. Молодой человек не справился с управлением, легковушка слетела с дороги в кювет, где ее остановило дерево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 19-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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