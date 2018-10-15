СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-15T11:22:42+03:00

Молодой человек и его пассажир госпитализированы

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В Орловской глубинке водитель без прав слетел с дороги и врезался в дерево. Молодой человек и его пассажир госпитализированы.

ДТП произошло в воскресенье, 14 октября, около шести часов утра. 21-летний парень, не имея права управления автомобилем, ехал за рулем «Лады Приоры» по автодороге «Ливны-Верховье» в сторону райцентра Ливны. Молодой человек не справился с управлением, легковушка слетела с дороги в кювет, где ее остановило дерево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 19-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.