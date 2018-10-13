СЕГОДНЯ 07:32 2018-10-13T07:32:41+03:00

В орловских селах на захоронениях нелегально скидывали мусор Фото: Архив "КП"

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Прокуратура Дмитровского района Орловской области добилась ликвидации несанкционированных свалок. Нелегальные скопления мусора были обнаружены на территориях мест захоронения и кладбищах в местных сельских поселениях.

Мусорные свалки располагались в семи разных местах. Помимо коммунальных отходов там было много сухих веток и деревьев.

- В связи с выявленными нарушениями в адрес глав сельских поселений района внесено 6 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 6 человек. Несанкционированные свалки ликвидированы, - сообщает прокуратура Орловской области.