В орловских селах на захоронениях нелегально скидывали мусор
После вмешательства прокуратуры свалки убрали
В орловских селах на захоронениях нелегально скидывали мусорФото: Архив "КП"
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Прокуратура Дмитровского района Орловской области добилась ликвидации несанкционированных свалок. Нелегальные скопления мусора были обнаружены на территориях мест захоронения и кладбищах в местных сельских поселениях.
Мусорные свалки располагались в семи разных местах. Помимо коммунальных отходов там было много сухих веток и деревьев.
- В связи с выявленными нарушениями в адрес глав сельских поселений района внесено 6 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 6 человек. Несанкционированные свалки ликвидированы, - сообщает прокуратура Орловской области.