В Орле столкнулись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-12T11:45:36+03:00

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Вечером четверга, 11 октября, в Орле собрался «паровозик» из четырех легковушек. Водитель одного из автомобилей получил травмы.

ДТП произошло примерно в половине восьмого вечера на Московской улице. Здесь, в рядом с ТЦ «Европа», столкнулись автомобили «Ауди», «Рено», «Брильянс» и «ВАЗ», все они ехали попутно.

-Водители транспортных средств не выдержали дистанцию до впереди идущих автомобилей. В результате ДТП водитель «Рено» получил телесные повреждения он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи имени Семашко, госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.