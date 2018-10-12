В Орле столкнулись четыре автомобиля
Вечером четверга, 11 октября, в Орле собрался «паровозик» из четырех легковушек. Водитель одного из автомобилей получил травмы.
ДТП произошло примерно в половине восьмого вечера на Московской улице. Здесь, в рядом с ТЦ «Европа», столкнулись автомобили «Ауди», «Рено», «Брильянс» и «ВАЗ», все они ехали попутно.
-Водители транспортных средств не выдержали дистанцию до впереди идущих автомобилей. В результате ДТП водитель «Рено» получил телесные повреждения он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи имени Семашко, госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.