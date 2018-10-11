11 Окт. 09:19 2018-10-11T09:19:25+03:00

Власти: к зиме ямы на Красном мосту в Орле залатают Фото: Архив "КП"

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Орловские чиновники рассмотрят возможность ямочного ремонта Красного моста. Такой вопрос был вынесен на повестку дня на одном из последних совещаний в городской администрации.

Волнения властей прежде всего связаны с увеличившейся нагрузкой центрального моста в Орле после того, как стартовал ремонт параллельного ему моста «Дружба». Однако ямы не единственная проблема. На Красном мосту также необходимо устранить разрушения асфальта на деформационных швах.

Пока Красный мост еще находится на гарантии. По сообщению пресс-службы мэрии, его ремонтом займется подрядчик ООО «Арида», с которым ведется претензионная работа.