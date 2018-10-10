10 Окт. 18:03 2018-10-10T18:04:35+03:00

В него вошли скверы, парки, площади и другие места массового отдыха горожан

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В Орле назван список территорий, которые благоустроят в 2019-м. В него вошли скверы, парки, площади – словом места, которые горожане выбирают для отдыха и прогулок.

Список объектов, которых в будущем году ждет ремонт, утвердила общественная комиссия. В итоге, в него вошли 8 территорий: бульвар Победы (его ожидает 3-й этап ремонта), парк Ботаника (также, 3-й этап), площадь Содружества (территория, перед администрацией Северного района города), Детский и Городской парки (2-я очередь ремонта), Комсомольская площадь, площадь перед кинотеатром «Современник», а также мемориальный сквер «Братское кладбище жертв фашизма».

- На следующем заседании общественной комиссии будут рассмотрены дизайн-проекты мест массового отдыха граждан, которые предварительно входят в перечень благоустройства в 2019 году, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.