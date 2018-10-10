Фонари в орловских скверах зажгут в ближайшее время
Освещение не работает сразу в нескольких местах
Фото: пресс-служба ОНФ
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Фонари в орловских скверах зажгут в ближайшее время. Освещение не работает сразу в нескольких местах.
Так, во тьме остаются сквер Артиллеристов, Маяковского, Ермолова, а также территория рядом с памятником Лескова в центре города. Проблема обсуждалась на рабочем совещании в мэрии во вторник, 9 октября.
- Подрядчик проведет полное обследование ряда скверов, в том числе, находящихся в центральной части города, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
Как пояснила Светлана Климова, начальник УКХ города, проблема будет решена в течение двух дней.