10 Окт. 11:29 2018-10-10T11:29:43+03:00

Освещение не работает сразу в нескольких местах

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Фонари в орловских скверах зажгут в ближайшее время. Освещение не работает сразу в нескольких местах.

Так, во тьме остаются сквер Артиллеристов, Маяковского, Ермолова, а также территория рядом с памятником Лескова в центре города. Проблема обсуждалась на рабочем совещании в мэрии во вторник, 9 октября.

- Подрядчик проведет полное обследование ряда скверов, в том числе, находящихся в центральной части города, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Как пояснила Светлана Климова, начальник УКХ города, проблема будет решена в течение двух дней.