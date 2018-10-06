Решением суда убившего соседа орловца заключат под стражу
Следственные органы продолжают сбор доказательств преступления
Решением суда убившего соседа орловца заключат под стражуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Суд постановил заключить под стражу жителя города Ливны Орловской области. Мужчина обвиняется в убийстве 38-летнего соседа.
Напомним, тело местного жителя обнаружили во дворе его собственного дома с проникающими ножевыми ранениями 3 октября. Преступника удалось найти по «горячим следам». Мужчина в убийстве признался и рассказал, что преступление совершил в процессе ссоры с погибшим.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.