Решением суда убившего соседа орловца заключат под стражу

6 Окт. 09:18 2018-10-06T09:18:58+03:00

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Суд постановил заключить под стражу жителя города Ливны Орловской области. Мужчина обвиняется в убийстве 38-летнего соседа.

Напомним, тело местного жителя обнаружили во дворе его собственного дома с проникающими ножевыми ранениями 3 октября. Преступника удалось найти по «горячим следам». Мужчина в убийстве признался и рассказал, что преступление совершил в процессе ссоры с погибшим.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.