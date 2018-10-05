Орловские власти предложили сделать для города эмблему
Ее закрепят наряду с официальными символами: гербом, флагом и гимном
Орловские власти предложили сделать для города эмблемуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:
В Орле изменят городской Устав. Этот вопрос обсудили на публичных слушаниях в городской администрации. Участие в них приняли как главы Орла, так и местные жители.
Как отметили чиновники, изменение Устава города вызвано изменениями в федеральном законодательстве. В нем предлагается наряду с официальными символами Орла, такими как герб, флаг и гимн, отражающими исторические, культурные, национальные традиции закрепить в качестве официального символа — эмблему города.
Помимо этого, в обновленный Устав впишут полномочия Орла по защите прав потребителей.