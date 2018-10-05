Орловские власти предложили сделать для города эмблему

5 Окт. 12:25 2018-10-05T12:25:13+03:00

Ее закрепят наряду с официальными символами: гербом, флагом и гимном

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В Орле изменят городской Устав. Этот вопрос обсудили на публичных слушаниях в городской администрации. Участие в них приняли как главы Орла, так и местные жители.

Как отметили чиновники, изменение Устава города вызвано изменениями в федеральном законодательстве. В нем предлагается наряду с официальными символами Орла, такими как герб, флаг и гимн, отражающими исторические, культурные, национальные традиции закрепить в качестве официального символа — эмблему города.

Помимо этого, в обновленный Устав впишут полномочия Орла по защите прав потребителей.