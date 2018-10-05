В Орле Всемирный день защиты животных поддержали открытием книжкой выставки

5 Окт. 11:40 2018-10-05T11:40:50+03:00

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Выставка «И все они создания природы» открылась в Орле накануне, 4 октября, в областной библиотеке имени Бунина. Ее организовали работники к Всемирному дню защиты животных.

Ежегодно этот праздник отмечают миллионы людей по всему миру. Первый раз в России его отметили 18 лет назад.

Сегодня на выставке орловцы увидят книги о редких и исчезающих видах животных, об охране живой природы, о диких и домашних животных нашей планеты. В экспозиции также представлены и работы научно-популярной серии «Удивительный мир диких животных»: «Млекопитающие», «Медведи и другие хищные звери», «Поведение животных», «Дикие стада» и другие. Все издания очень красочные, написаны простым, доступным языком, иллюстрированы цветными фотографиями и рисунками.

Выставка продлится до середины октября.

Адрес: улица Максима Горького, 43.