2018-10-05T11:40:50+03:00
Звезды

В Орле Всемирный день защиты животных поддержали открытием книжкой выставки

Ее организовали сотрудники библиотеки имени Бунина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле Всемирный день защиты животных поддержали открытием книжкой выставкиВ Орле Всемирный день защиты животных поддержали открытием книжкой выставкиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Выставка «И все они создания природы» открылась в Орле накануне, 4 октября, в областной библиотеке имени Бунина. Ее организовали работники к Всемирному дню защиты животных.

Ежегодно этот праздник отмечают миллионы людей по всему миру. Первый раз в России его отметили 18 лет назад.

Сегодня на выставке орловцы увидят книги о редких и исчезающих видах животных, об охране живой природы, о диких и домашних животных нашей планеты. В экспозиции также представлены и работы научно-популярной серии «Удивительный мир диких животных»: «Млекопитающие», «Медведи и другие хищные звери», «Поведение животных», «Дикие стада» и другие. Все издания очень красочные, написаны простым, доступным языком, иллюстрированы цветными фотографиями и рисунками.

Выставка продлится до середины октября.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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