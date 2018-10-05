ДТП под Орлом: сбит 43-летний пешеход

5 Окт. 10:56 2018-10-05T10:56:35+03:00

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Накануне вечером, 4 октября, в Городе Ливны под колеса иномарки попал пешеход. 44-летняя автоледи на автомобиле «Мицубиси ASX» двигалась по улице Воронежской со стороны улицы Курской. В этот момент проезжую часть дороги вне «зебры» переходил мужчина 43-х лет. Водитель допустила на него наезд.

-В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в Ливенскую ЦРБ, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.