Ночью под Орлом горел грузовик

5 Окт. 10:16 2018-10-05T10:17:21+03:00

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Сегодня ночью, 5 октября, в деревне Кукуевке Хотынецкого района произошло ЧП. Загорелся грузовой автомобиль «МАЗ». Сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы около часа ночи.

К моменту прибытия пожарных в грузовике горел моторный отсек. Была угроза распространения огня на прицеп и топливные баки.

- В результате пожара выгорела кабина автомобиля на площади три квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.