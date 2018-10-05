Орловский кикбоксер Владислав Туйнов выйдет на бой с белорусским соперником в Китае
Предстоящая 1/4 финала турнира легковесов состоится 14 октября
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов выйдет на бой с белорусским соперником в Китае
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14 октября в Китае состоится 1/4 финала турнира легковесов «Kunlun Fight».
Принять участие в нем выпала честь орловскому кикбоксеру Владиславу Туйнову. На ринге ему предстоит встретиться с уроженцем Беларуси Денисом Зуевым, бывшим чемпионом промоушена в этом весе.
- Денис Зуев очень хороший и достойный оппонент. У нас получится очень красивый бой. Испытываю к Денису только уважение, но собираюсь забрать эту победу любой ценой, - заявил орловский кикбоксер.
Напомним, предыдущий турнир «Kunlun Fight» состоялся недавно, 9 сентября.