5 Окт. 10:05 2018-10-05T10:05:35+03:00

Орловский кикбоксер Владислав Туйнов выйдет на бой с белорусским соперником в Китае

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14 октября в Китае состоится 1/4 финала турнира легковесов «Kunlun Fight».

Принять участие в нем выпала честь орловскому кикбоксеру Владиславу Туйнову. На ринге ему предстоит встретиться с уроженцем Беларуси Денисом Зуевым, бывшим чемпионом промоушена в этом весе.

- Денис Зуев очень хороший и достойный оппонент. У нас получится очень красивый бой. Испытываю к Денису только уважение, но собираюсь забрать эту победу любой ценой, - заявил орловский кикбоксер.

Напомним, предыдущий турнир «Kunlun Fight» состоялся недавно, 9 сентября.