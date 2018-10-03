Орловская команда по волейболу привезла «золото» с крупного турнира в Калуге
Четверо орловцев вошли в символическую сборную соревнований
Фото с сайта "Орел-спорт"
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Орловская команда по волейболу привезла «золото» с крупного турнира в Калуге. Об этом сообщает портал «Орел-спорт».
В число 16-ти лучших команд, отправившихся на соревнования памяти тренера Владимира Сидоренко, была орловская сборная ДЮСШ № 7. В составе нашей команды на турнире выступили волейболисты в возрасте до 17 лет.
В полуфинале наша команда обыграла сверстников из московского ЦСКА. Кроме золотых медалей соревнований сразу четыре орловца вошли в символическую сборную соревнований. Это Михаил Лихачев, Тамерлан Гурсаев, Илья Краснопеев и Артем Полуянов.