3 Окт. 10:42 2018-10-03T10:42:54+03:00

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Орловская команда по волейболу привезла «золото» с крупного турнира в Калуге. Об этом сообщает портал «Орел-спорт».

В число 16-ти лучших команд, отправившихся на соревнования памяти тренера Владимира Сидоренко, была орловская сборная ДЮСШ № 7. В составе нашей команды на турнире выступили волейболисты в возрасте до 17 лет.

В полуфинале наша команда обыграла сверстников из московского ЦСКА. Кроме золотых медалей соревнований сразу четыре орловца вошли в символическую сборную соревнований. Это Михаил Лихачев, Тамерлан Гурсаев, Илья Краснопеев и Артем Полуянов.