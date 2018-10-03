2018-10-03T12:59:03+03:00
Происшествия

Уголовное дело светит орловцу за угрозы выстрелить из пневматики в несовершеннолетних девушек

В конфликт с подростками мужчина вступил в состоянии опьянения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле два собутыльника пытались пристрелить 17-летних девушек из пневматикиВ Орле два собутыльника пытались пристрелить 17-летних девушек из пневматикиФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел в начале сентября вечером в одном из дворов по улице Паровозной в Орле. Две девушки гуляли с собакой, когда к ним стали приставать пьяные мужчины возле гаражей.

- Подростки пытались утихомирить сквернословящих обидчиков. 50-летний орловчанин стал угрожать выстрелить в сторону девушек из пневматического пистолета, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

К счастью, на помощь девушкам успели прибыть стражи порядка. Мужчину задержали на месте.

Сейчас за покушение на убийство несовершеннолетних девушек орловца привлекли к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ.

- Санкция данной статьи в качестве наказания предусматривает обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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