Жильцам домов на улице Генерала Родина в Орле вернут горячую воду
Ее запустят сегодня вечером
Жильцам домов на улице Генерала Родина в Орле вернут горячую водуФото: Архив "КП"
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Сегодня, 2 октября, на совещании в городской администрации орловские чиновники обсудили вопрос затянувшегося ремонта теплотрассы на улице Генерала Родина. Из-за этого местные жители были лишены горячей воды на три недели.
Как пояснили власти, такая задержка была связана с несоответствием труб проектному диаметру.
Поэтапным запуском тепла в дома на улице Генерала Родина займется ООО «Газпром теплоэнерго Орел». До 6-ти вечера все работы будут доделаны.