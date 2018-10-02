2 Окт. 16:19 2018-10-02T16:20:08+03:00

Жильцам домов на улице Генерала Родина в Орле вернут горячую воду Фото: Архив "КП"

Ее запустят сегодня вечером

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Сегодня, 2 октября, на совещании в городской администрации орловские чиновники обсудили вопрос затянувшегося ремонта теплотрассы на улице Генерала Родина. Из-за этого местные жители были лишены горячей воды на три недели.

Как пояснили власти, такая задержка была связана с несоответствием труб проектному диаметру.

Поэтапным запуском тепла в дома на улице Генерала Родина займется ООО «Газпром теплоэнерго Орел». До 6-ти вечера все работы будут доделаны.