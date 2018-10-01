2018-10-01T15:47:33+03:00
Общество

Утвержден перечень руководителей департаментов Орловской области

В него войдут 10 представителей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Утвержден перечень руководителей департаментов Орловской области. Указ об этом подписал Губернатор региона Андрей Клычков 28 сентября.

Согласно указу, в Правительство войдут руководители 10 департаментов. Это Департамент информационных технологий, Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, Департамент финансов, Департамент государственного имущества и земельных отношений, Департамент промышленности и торговли, Департамент образования, Департамент здравоохранения, Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, Департамент сельского хозяйства Орловской области.

Напомним, ранее Губернатор сократил структуру исполнительной власти региона. Как подчеркнул сам Андрей Клычков, при создании новой структуры главными задачами стали создание условий, при которых не будет дублирования и пересечения полномочий органов власти, и оптимизация внутренних расходов.

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