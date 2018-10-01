Лже-газовики похитили сбережения орловской пенсионерки

1 Окт. 11:05 2018-10-01T11:06:14+03:00

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Очередная старушка попалась на уловки мошенников. 73-летняя пенсионерка обратилась в одно из орловских отделений полиции с заявлением о краже. Женщина рассказала, что впустила в свою квартиру представителей газовой службы, после чего обнаружила пропажу своих сбережений. Она потеряла 48 тысяч рублей.

- Пенсионерка пояснила, что на информационном стенде возле подъезда ее дома было размещено объявление о плановых проверках газового оборудования с указанием даты визита сотрудников соответствующей службы. Однако в дверь к пожилой женщине позвонили днем ранее, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

С визитом в квартиру пенсионерки пришли четверо человек, две женщины и двое мужчин в униформе сотрудников газовой службы. Когда женщина спросила, почему они пришли заранее, незнакомцы сослались на изменения в рабочем графике. После проверки оборудования и приборов учета, своих сбережений женщина не нашла.

По данному факту преступления возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Устанавливаются личности и местонахождение злоумышленников.