2018-10-01T10:29:23+03:00
Звезды

Орловцев приглашают подискутировать на тему творчества Тургенева

Обсуждения состоятся в бунинской библиотеке 18 октября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев приглашают подискутировать на тему творчества ТургеневаОрловцев приглашают подискутировать на тему творчества ТургеневаФото: Архив "КП"
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Литературная гостиная орловской библиотеки имени Бунина вновь открывает для читателей свои двери. В этот раз орловцам предлагают подискутировать на тему творчества великого земляка Ивана Тургенева. Тема обсуждений – «Таинственные повести».

- Это тот пласт в творческом наследии писателя, который приковывает внимание критиков нескольких поколений своей необычностью. Когда-то современниками «Таинственные повести» и вовсе были встречены почти в штыки. Мистические истории о призраках, о посмертной влюбленности, о таинственных снах и свиданиях с умершим, многих это сбивало с толку после жизненных историй, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Дискуссия состоится 18 октября в 16 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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