Орловцев приглашают подискутировать на тему творчества Тургенева
Литературная гостиная орловской библиотеки имени Бунина вновь открывает для читателей свои двери. В этот раз орловцам предлагают подискутировать на тему творчества великого земляка Ивана Тургенева. Тема обсуждений – «Таинственные повести».
- Это тот пласт в творческом наследии писателя, который приковывает внимание критиков нескольких поколений своей необычностью. Когда-то современниками «Таинственные повести» и вовсе были встречены почти в штыки. Мистические истории о призраках, о посмертной влюбленности, о таинственных снах и свиданиях с умершим, многих это сбивало с толку после жизненных историй, - рассказали «КП» работники библиотеки.
Дискуссия состоится 18 октября в 16 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.