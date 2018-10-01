Орловцев приглашают подискутировать на тему творчества Тургенева

1 Окт. 10:28 2018-10-01T10:29:23+03:00

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Литературная гостиная орловской библиотеки имени Бунина вновь открывает для читателей свои двери. В этот раз орловцам предлагают подискутировать на тему творчества великого земляка Ивана Тургенева. Тема обсуждений – «Таинственные повести».

- Это тот пласт в творческом наследии писателя, который приковывает внимание критиков нескольких поколений своей необычностью. Когда-то современниками «Таинственные повести» и вовсе были встречены почти в штыки. Мистические истории о призраках, о посмертной влюбленности, о таинственных снах и свиданиях с умершим, многих это сбивало с толку после жизненных историй, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Дискуссия состоится 18 октября в 16 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.