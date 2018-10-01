2018-10-01T09:05:41+03:00
Общество

Орловские пожарные соревновались в плавании

Состязания состоялись в личном и командном зачетах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Орловские пожарные приняли участие в соревнованиях по плаванию на первенство регионального ГУ МЧС России в 2018 году.Состязания прошли в бассейне «Олимпийский» ОГУ имени Тургенева.

Соревнования проводились как в личном, так и командном зачетах в трех возрастных группах на дистанции 100 метров вольным стилем и эстафете 4 на 50 метров также вольным стилем. В них участвовали команды, представлявшие Главное управление, Центр управления в кризисных ситуациях, областную поисково-спасательную службу и пожарно-спасательные части городов Орла и Мценска.

- Спортивные соревнования – это не только напряжение и переживания за свою команду, друзей и коллег, но и тренировка физической и психической выносливости, развитие и совершенствование физических качеств таких, как быстрота, сила, ловкость и выносливость, тренировка командного взаимодействия, достижения поставленных целей, - отметили спасатели.

В общем зачете победителем стала команда областной поисково-спасательной службы. Серебро взяла команда Центра управления в кризисных ситуациях. На третье место вышла команда пожарно-спасательной части № 10 по охране города Мценска и Мценского района.

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