ДТП под Орлом: сбит пешеход

29 Сент. 14:17 2018-09-29T14:17:22+03:00

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ДТП с участием пешехода произошло на автодороге «Нарышкино-Сосково-Алмазово» вечером, 28 сентября.

Мужчина шел вдоль края проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Превысив скорость, водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением и наехал на пешехода.

- Мужчина был доставлен в ООКБ, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения. Погибших нет.