Так рождается сказка: в театре "Свободное пространство" рассказали, как создаются новогодние интермедии

Не одно поколение орловцев уже успело побывать на елках в «Свободном пространстве» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Подготовка к Новому году в самом разгаре. Однако для театра «Свободное пространство» в Орле это - не единственная важная дата. 26 декабря театр отметил свое 45-летие.

Театр юного зрителя в нашем городе появился в 1976 году и за более чем сорок десятилетий существенно преобразился, став площадкой для творческих экспериментов. Менялся репертуар, художественные руководители, в труппе появлялись новые артисты и лишь одно оставалось неизменным – традиция новогодних интермедий.

Корреспонденты «Комсомолки» побывала в гостях у «Свободного пространства» и узнали, какими праздничные представления были много лет назад и чего ждать маленьким зрителям и их родителям в этом году.

ХОРОВОД У ЕЛКИ

Не одно поколение орловцев успело побывать на елках в «Свободном пространстве». Традиция устраивать для малышни праздник перед показом спектакля родилась практически одновременно с самим театром.

Сейчас уже повзрослевшие зрители могут вспомнить, как их приглашали пройти в фойе на второй этаж, где их уже ждали сказочные персонажи – Дед Мороз, Снегурочка и помощники. Ребятню ожидало целое приключение, которое безусловно, не обходилось без хороводов, танцев и песен.

Новогодние интермедии - это всегда магия и сказка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Затем маленьких театралов и их родителей провожали в зрительный зал, где их ждали большие постановки. Например, на зимних праздниках много лет показывали «Маленького принца», ставшего для многих малышей их первым театральным открытием. Возможно, у кого-то дома до сих пор сохранились программки «того самого» спектакля.

АКТЕРСКИЙ КЛУБ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Для взрослой же публики на Новый год театр «Свободное пространство» устраивал тематические встречи актерского клуба. Их традиция зародилась в начале 2000-х годов и успела полюбиться как зрителям, так и самим артистам. Актерский клуб был всесезонным событием, но на новогодних праздниках получал особую атмосферу.

Тему той или иной встречи театр анонсировал заранее и публиковал афишу. Так что, зрители уже заранее знали, кто будет участвовать и часто ходили на своих любимых актеров. Вот только билеты хоть и продавали как на обычные спектакли, но количество мест было всегда ограничено, поэтому порой их было и вовсе не достать.

Шло время, дети взрослели, менялся мир, а вместе с ним и сюжеты новогодних интермедий

В актерском клубе заядлые театралы могли выйти за пределы зрительного зала и сами стать активными участниками праздничной программы, поучаствовать в конкурсах, проявить свои творческие способности.

- Эта была классная традиция. Мы регулярно организовывали актерские клубы, находили разные площадки, в основном в «Салюте», и работали, придумывали капустники разной тематики, приглашали гостей, пели, разыгрывали сценки. Было весело, здорово было бы восстановить, - вспоминает актриса театра «Свободное пространство» Мария Козлова.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Шло время, дети взрослели, менялся мир, а вместе с ним и сюжеты новогодних интермедий. Еще в 90-х годах в постановках появилась диковинка – наряду с Дедом Морозом и Снегурочкой главную роль стал играть символ года по китайскому гороскопу.

- В этот период китайский гороскоп стал очень популярен и художественный руководитель театра Александр Михайлов привлек его персонажей в интермедии. С тем пор они неотъемлемые герои наших постановок, - рассказывает актриса и режиссер Лариса Леменкова, по сценариям которой зрители видят интермедии уже третий год.

Сейчас новогодняя интермедия совмещает в себе темы понятные и детям, и взрослым. Это истории про увлечение современными мессенджерами, соцсетями, зависимость от компьютерных игр и даже про изгнание коронавируса.

- Мне кажется, общаясь с детьми, мы понимаем, что для них нужно. Иногда я спрашиваю у детей, какие танцы они сейчас танцуют, в какие игры играют. В прошлом году это были тиктоковские вкрапления, в этом году мы взяли тему гаджетов, телефонов и телевизоров, которые отвлекают от живого общения, - поясняет Лариса Леменкова.

Итак, в этом сезоне зрителей ждет встреча не только с Тигром – почти двухметровым Тигрушей, Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами минувших лет, но и вполне себе современными компьютерными вирусами, марширующими под песню «Я троян, троян, троян».

- Я когда первый раз услышала эту песню, у меня на компьютере колонки сломались. Слушаю в наушниках на телефоне – не могу услышать текст, но что поделать, сейчас такое время, - рассказывает режиссер.

"КП" узнала, какими праздничные представления были много лет назад Фото: Предоставлено "КП"

Какая же популярная мелодия лежит в основе «Я троян, троян, троян», зрители смогут догадаться перед показом нового спектакля «Летучий корабль».

ПОПРОБУЙ УЗНАЙ!

Особенность любой новогодней интермедии – костюмы и реквизит на них не делают специально, а используют материал, задействованный в других спектаклях, когда-то шедших на сцене «Свободного пространства».

Например, в новой интермедии зрители могут увидеть реквизит из спектаклей «Зимы не будет» (рыба, которую пытается стащить кот) и «Кошкин дом» (парики и костюмы вирусов). В прошлом же году одни из главных героев праздничной постановки – мыши – выходили на сцену после потасовки с Быком на костылях и в гипсовых накладках из спектакля «Раба своего возлюбленного» (2003).

Лариса Леменкова: "узнать реквизит и костюмы из того или иного спектакля в интермедии могут только очень внимательные зритель" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Многое у нас хранится и по возможности используется. Вот только узнать реквизит и костюмы из того или иного спектакля в интермедии могут только очень внимательные зрители. Ведь, прежде всего, главное все-таки не реквизит, а личность актера. История с костюмами и реквизитом - это больше внутриактерская история, когда мы видим их и вспоминаем: «О это же из этого спектакля, я же с ним выходил тогда», - улыбаясь, говорит Лариса Леменкова.

Безусловно, каким бы не был год и время, интермедии – это выступление всего цвета театра, заслуженных артистов, которые каждый раз привносят в постановку свою харизму, энергию и мастерство. Поэтому всего за десять минут зритель получает уникальную возможность отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в атмосферу настоящего праздника.