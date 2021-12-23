Следователи проверяют смерть пациента в психиатрической больнице Орла

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области Следственный комитет проверяет смерть пациента в психиатрической больнице. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину кончины пожилого мужчины.

Информация о том, что в больнице умер пациент, появилась в одном из местных телеграм-каналов, посвященных медицине. Сообщалось, что пациент умер прямо на улице и ему никто не оказал помощь. Также автор рассказал о переполненности шестого отделения больниц и о том, что больные пациенты "перемешаны" со здоровыми.

На такую информацию отреагировал и.о. главы Департамента здравоохранения Станислав Шувалов. Он рассказал, что скончавшийся пациент уже давно лечился в областной психиатрической больнице и страдал в силу возраста от сердечно-сосудистого заболевания.

- Помощь оказывалась в полном объеме в соответствии с порядками и стандартами. К сожалению, несмотря на это, пациент скончался. Будет проведена аутопсия, - сообщил Станислав Шувалов.

Что касается переполненности отделения и высокой заболеваемости пациентов пневмониями и ОРВИ, то Шувалов рассказал следующее:

- Медицинская организация оказывает медицинскую помощь не только по основному профилю, но также и пациентам с новой коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями. В рамках санитарных норм и правил потоки пациентов разведены, число коек увеличено, каждый пациент размещен индивидуально, получает необходимую медицинскую помощь.

Впрочем, разобраться в ситуации теперь будут правоохранительные структуры.

- Следственный комитет проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления смерти, - сообщил "Комсомолке" и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.