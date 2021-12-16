Самые востребованные профессии – 2022: в Орле прошла бизнес-игра для студентов

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В Орле прошла бизнес-игра для студентов «Самые востребованные профессии – 2022». Ее провела группа компаний «ОДСК» на базе Орловского техникума технологии и предпринимательства.

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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Рабочие специальности – фундамент любой организации. Штукатуры, маляры плотники облицовщики, плиточники, каменщики, электросварщики и монтажники – те люди, без которых в прямом смысле не появится ничего нового. Старшекурсники техникума готовятся покорять рынок труда и перед ними стоит важный вопрос: пойти ли на работу по строительной специальности, а если пойти, то как сделать правильный выбор? 15 декабря будущие выпускники узнали о самых востребованных профессиях будущего года, получили информацию о заработной плате начинающих специалистов вузов и ссузов и даже смогли побороться за главный приз. В этих и других вопросах студентам помогли разобраться эксперты «ОДСК» и УК «Строитель».

Обучение прошло в игровой форме. Квест для студентов провела Бизнес-тренер отдела оценки и развития персонала «ОДСК» Елена Бабковская: перед слушателями стояла задача быстро и верно отвечать на вопросы после выступлений и презентаций спикеров. Виталий Петрище, директор УК «Строитель», помог развеять самые популярные мифы о строительных профессиях в современном обществе. И первый из них заключается в том, что строительная профессия никому не нужна.

Ежедневно в Орле и области проходят работы по возведению новых зданий и сооружений. На этих объектах заняты тысячи людей. Когда человек идет мимо дома, к постройке которого он приложил руку, это замечательно. Он причастен к развитию городской жизни и для таких специалистов всегда найдется рабочее место.

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ВЧЕРА – ВЫПУСКНИК, ЗАВТРА - СПЕЦИАЛИСТ

Заработная плата – то, что волнует абсолютно каждого. В среднем, экономист с высшим образованием при выходе на рынок получает 25-30 тысяч рублей, а каменщик – 45-50 тысяч. Цифры говорят сами за себя. А чтобы получать еще больше, необходимо получать новые знание и навыки. Для их приобретения необходимо прийти в компанию «Орелстрой» (орловский кластер ГК «ОДСК»), где начинающим специалистам помогут профессионалы и можно с первого дня влиться в рабочий процесс. А более опытный специалист получает достойную заработную плату. В учебном комбинате «Строитель» есть возможность получения новой специальности и прохождения переподготовки. Повышая разряды и расширяя спектр навыков, у вчерашнего выпускника завтра есть шанс стать ультра-специалистом.

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Конечно, изучение тонкостей новой специальности займет несколько месяцев, плюс практика. – Учиться можно у профессионалов на своем предприятии – это легко просто и интересно, – отметил директор учебного комбината «Строитель» Виталий Петрище. Далеко не каждая профессия позволяет построить дом мечты и жить в нем за счет тех денег, которые получаешь в своей же компании.

Бонус – взрослый человек и по совместительству обладатель диплома строительной специальности способен построить свой дом мечты. Через несколько лет любой студент может воспользоваться им при возведении собственного логова. А на мероприятии студент Даниил уже получил приз – настольную игру «Дженга». На протяжении полутора часов молодой человек безошибочно и максимально оперативно отвечал на вопросы квеста и заслуженно получил награду.