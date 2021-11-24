Электронные больничные: орловские эксперты дадут ответы на самые актуальные вопросы

Эксперты дадут ответы на самые актуальные вопросы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские эксперты ответят на самые актуальные вопросы, касающиеся выдачи электронных больничных. Кто и как может получить электронный листок? В чем его преимущества и каков алгоритм выдачи? Какие работодатели уже внедрили систему и когда регион на 100 % перейдет к электронным листкам нетрудоспособности? Ответы на эти и другие вопросы станут известны 26 ноября: в областном центре состоится тематический круглый стол.

В мероприятии примут участие специалисты регионального отделения Фонда социального страхования, одним из спикеров станет начальник орловского отделения ФСС Олег Ревякин. Он расскажет о реализации ключевых направлений деятельности Фонда на территории региона. Участникам круглого стола предстоит подвести итоги деятельности Орловского отделения Фонда в период пандемии, поговорить о новых подходах к финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в условиях COVID-19. Также на повестке дня проактивные помощники Фонда социального страхования с заботой о людях.

В мероприятии примут участие представители медицинского сообщества, крупнейших организаций-работодателей региона, объединения профсоюзов, журналисты. Прямой эфир можно посмотреть на сайте orel.kp.ru.