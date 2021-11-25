Финалистки конкурса «Мисс Орел-2021» раскрыли таланты перед жюри

Финалистки конкурса "Мисс Орел-2021" поборолись за титулы "Мисс Талант" и "Мисс кулинарный талант" Фото: Сергей Силаев

22 ноября прошел творческий вечер для финалисток конкурса красоты и таланта «Мисс Орел-2021». Жюри определили лучших в двух номинациях: «Мисс Талант» и «Мисс Кулинарный Талант». Корреспондент «КП-Орел» не мог обойти вниманием один из этапов главного конкурса красоты региона.

КРАСИВЫ И ТАЛАНТЛИВЫ

До начала конкурса еще есть время, но участницы уже взволнованы: они примеряют образы, повторяют стихи и прозу, просят диджея проверить музыку, репетируют движения. Участницам предстоит удивить членов жюри, но не своими внешними данными, а талантами. Ведь конкурс «Мисс Орел» раскрывает и красоту души.

– Учитывая то, что в этом году конкурс будет впервые проходить онлайн, мы решили провести творческий вечер, где девушки смогут надеть красивые платья, познакомиться с членами жюри и проявить себя творчески, а также показать свои кулинарные навыки, - рассказывает Оксана Оздемир, организатор официальный представитель конкурса «Мисс Россия» в Орловской области.

Оксана Оздемир, организатор: "Главное в девушках - энергетика" Фото: Сергей Силаев

Пандемия, как и в другие сферы жизни, внесла свои коррективы. Массовые мероприятия все еще под запретом, пышного и яркого финала, каким он был в предыдущие годы, в этот раз не предвидится.

- Сегодня проходит творческий вечер, на котором финалистки конкурса «Мисс Орел-2021» представляют творческие номера, а также презентуют на пробу собственноручно приготовленные блюда европейской кухни. Членам жюри предстоит непростая задача выбрать лучших из лучших, - говорит Оксана.

«ЕСЛИ ДЕВУШКА СИЯЕТ, ОНА ПОБЕДИТ»

В любом состязании есть соревновательный момент, поэтому появляются фавориты и аутсайдеры. Оказывается, профессионалы видят: будущая обладательница короны среди остальных участниц выделяется сразу и вот что ей помогает одержать победу.

– Энергетика. Участница должна выходить на сцену и зажигать всех вокруг. Это самое главное качество. Если девушка выходит на сцену, и от нее идет сияние, она победит, - говорит Оксана Оздемир.

Согласны с этим высказыванием и сами девушки. Хотя в этом году много совсем юных участниц (минимальный возраст конкурсанток – 14 лет), рассуждают они по-взрослому.

– Не нужно стесняться себя. Мне кажется, нужно быть максимально открытым и честным человеком, чтобы победить, - говорит Ангелина Кононова, девятиклассница, финалистка конкурса «Мисс Орел – 2021».

Девушки пели, танцевали, продемонстрировали актерское мастерство Фото: Сергей Силаев

Ангелине всего 15, но с подиумом девушка знакома давно: в 2017 и 2018 году она была участницей конкурса «Юная Мисс Орел», причем в 2018 году победила.

- Сперва был кастинг, потом первый этап – видеовизитка. Первый тур удалось пройти, и вот я здесь, - рассказала девушка.

Кулинарного мастерства у юных конкурсанток не занимать Фото: Сергей Силаев

Удивлять жюри в творческом этапе Ангелина решила стихотворением "А полюбят тебя обязательно", а в кулинарном – низкокалорийными брускеттами. Впрочем, стол от вкусных и красивых яств ломился. В итоге победительницей в номинации «Мисс Кулинарный Талант» стала Анастасия Кузьмичева, а сердца жюри в номинации «Мисс Талант» завоевала своим вокалом Алиса Головина.

Ангелина Кононова уже хорошо знакома с подиумом Фото: Сергей Силаев

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ ДО ФИНАЛА

Победительница, которая удостоится заветной короны, получит возможность представить наш регион на конкурсе «Мисс Россия». Но до того девушкам предстоит встретиться в еще одном состязании, на котором определят победительниц в номинации «Мисс Бикини» и «Мисс Фитнес».

А имя «Мисс Орел-2021» мы узнаем в первых числах января, профессионалы модельного бизнеса из разных городов будут в жюри, но в специальном Instagram-аккаунте каждый желающий сможет отдать голос за наиболее понравившуюся девушку.

Перед жюри стояла непростая задача выбрать лучших из лучших Фото: Сергей Силаев

– Этот конкурс – работа на перспективу. В профессиональном модельном бизнесе девушки начинают путь с 13 лет, поэтому мы всегда ищем новые лица и расширяем рамки для потенциальных участниц конкурса. Победительница не только сможет принять участие в конкурсе «Мисс России», но и сделать карьеру, - говорит Оксана Оздемир.