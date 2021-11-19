Энергетики «Россети Центр Орелэнерго» переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

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К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 96 бригад, 312 человек производственного персонала, 139 единиц спецтехники «Россети Центр» — «Орелэнерго». В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения.

47 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью порядка 1,4 МВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, ГУ МЧС по Орловской области, ЕДДС, другими территориально-сетевыми организациями. Готов к работе временный информационный центр (ВИЦ), предназначенный для обработки обращений потребителей, информирования населения и органов исполнительной власти в случаях массовых технологических нарушений электроснабжения в электрических сетях.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220. Звонки принимаются без задержки.