Возлюбленный из интернета украл у орловчанки 85 тысяч рублей

Знакомство в социальных сетях обернулось для орловчанки потерей сбережений Фото: Архив "КП"

Жительница Орла одновременно осталась и без денег, и без возлюбленного. Иностранец, с которым орловчанка познакомилась в соцсетях, похитил у нее 85 тысяч рублей и сбежал.

Подробности истории «Комсомолке» рассказали в региональном УМВД. Женщина, когда пришла с заявлением о пропаже денег в полицию, уклончиво отвечала на вопросы об обстоятельствах кражи и о событиях, которые были до нее. И только когда оперативники показали ей запись с камеры видеонаблюдения, где предполагаемый вор снимает деньги с ее карты, она созналась, что знает его.

Как выяснилось, какое-то время назад горожанка познакомилась в интернете с мужчиной. Она знала только его имя и фамилию, как вскрылось позже вымышленные, однако все равно пригласила переехать его к себе. Но совместная жизнь не оказалась долгой и счастливой. Через 10 дней возлюбленный пропал, а вместе с ним пропала и приличная сумма денег с банковской карты.

- В результате грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что предполагаемый подозреваемый - это 35-летний гражданин иностранного государства, и он может находиться у своих знакомых в соседнем регионе. Сотрудники отдела уголовного розыска выехали туда и обнаружили разыскиваемого. Его доставили в Орел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Деньги мужчина на момент задержания уже успел потратить. Теперь его ждет следствие и суд: уголовное дело возбуждено по третьей части статьи «Кража». Согласно уголовному кодексу, светить задержанному может до шести лет тюрьмы и крупный штраф. Дожидаться суда он будет в СИЗО.