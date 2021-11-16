«Ростелеком» предложил новую акцию в Орле

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Жители региона смогут пользоваться домашним интернетом, видеоплатформой Wink и мобильной связью в составе пакета «Технологии выгоды. Акция», который обойдется абонентам почти вполовину дешевле, чем при отдельном подключении каждого сервиса по базовым тарифам. Предложение действует до конца ноября. Принять участие в акции могут как новые клиенты провайдера, так и действующие пользователи моно-сервисов.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам качественные и удобные услуги по выгодным ценам. Комплексные предложения в этом смысле являются наиболее привлекательным вариантом подключения для тех, кто умеет считать деньги и дорожит своим временем. Только за девять месяцев этого года пакеты подключили около двух тысяч жителей региона. Теперь им не нужно отслеживать баланс по каждой отдельной услуге: на едином лицевом счете отражаются все их расходы, и оплата, соответственно, производится один раз в месяц. Сегодня мы готовы предложить орловчанам целую линейку комплексных тарифов, которые позволят каждому найти для себя оптимальное сочетание опций и выбрать разумную стоимость».

Юлия Филяева, клиент ПАО «Ростелеком»:

«Я давно пользуюсь услугами “Ростелекома”. Но интернет, телевидение и мобильную связь подключала по отдельности. Как следствие, три лицевых счета, что крайне неудобно при оплате. В разговоре с подругой узнала о пакетных предложениях провайдера, обратилась в его офис, где сотрудники заменили мне три действующих тарифа на единый – “Технологии выгоды. Акция”. Теперь оплачиваю все сервисы одним платежом, и выходит даже дешевле, чем раньше».

Скорость домашнего интернета в рамках тарифа «Технологии выгоды. Акция» составляет не менее 100 Мбит/с. Подписка на видеосервис Wink включает 178 телеканалов и 10 тысяч фильмов, которые можно смотреть на пяти устройствах. А мобильная связь – это 1 200 минут разговоров с абонентами других операторов и безлимит на общение внутри сети, 500 СМС, 100 Гб интернета. Причем включенные гигабайты не расходуются при использовании мобильного приложения Wink, а также при общении в соцсетях и мессенджерах.

Подробности о тарифе и условия его подключения можно узнать по телефону горячей линии 8 800 100 08 00 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

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